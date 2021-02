DJ PTA-Adhoc: Philomaxcap AG: Erweiterung des Vorstands um Robert Bibow

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta022/26.02.2021/11:44) - Der Aufsichtsrat hat heute beschlossen, den Vorstand um den erfahrenen Investmentbanker Robert Bibow, wohnhaft in New York City, USA, mit sofortiger Wirkung zu erweitern. Herr Bibow ist aktuell tätig als Managing Director der Alumni Ventures Group, New York City, USA.

Nach Erledigung der Übergabearbeiten wird der bisherige Alleinvorstand aus der Gesellschaft ausscheiden.

Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 5457 8550 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in München

