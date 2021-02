Der Elektrofahrzeuge-Hersteller e.GO Mobile meldet den erfolgreichen Abschluss der Series-B-Finanzierungsrunde mit internationalen Investoren und kündigt den Produktionsstart des e.GO Life in seinem Aachener Werk noch für diesen Juni an. Die Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von über 30 Millionen ermögliche den Start der Produktion im e.GO-Werk in Aachen und unterstütze die Wachstumspläne des Unternehmens, teilt die Next.e.GO Mobile SE mit. Die Finanzierungsrunde habe namhafte Investoren angezogen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...