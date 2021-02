Der amerikanische Getränkekonzern Keurig Dr Pepper Inc. (ISIN: US49271V1008, NYSE: KDP) zahlt seinen Aktionären künftig eine Jahresdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar. Dies ist eine Anhebung um 25 Prozent. Die Erhöhung gilt ab dem zweiten Quartal 2021. Am 25. April 2021 wird noch eine unveränderte Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet (Record date: 1. Januar 2021). Der Konzern zahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...