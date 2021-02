Mit der Übernahme des US-Konkurrenten Sprint hat die Deutsche Telekom erstmals in ihrer Geschichte einen dreistelligen Milliardenumsatz eingefahren. So stiegen die konzernweiten Erlöse im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf 101 Milliarden Euro, wie das Bonner Unternehmen mitteilte.Maßgeblich ist der starke Umsatzanstieg auf die vergrößerte Tochter T-Mobile US +0,84% zurückzuführen, die den Löwenanteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...