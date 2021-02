Michael J. Bazdarich, Produktspezialist von Western Asset Management, einem spezialisierten Investmentmanager und Teil von Franklin Templeton, glaubt an ein starkes Wachstums der US-Wirtschaft im laufenden Jahr und erklärt, welche Rolle die jüngsten Konjunkturdaten dabei spielen. "Wir glauben, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um bis zu 7,5 Prozent wachsen kann", so Michael J. Bazdarich von Western Asset Management. Zuversichtlich machen den Marktkenner vor allem die jüngsten Konjunkturdaten, ...

