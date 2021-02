Torqeedo gründet in Norwegen eine Direktvertriebsniederlassung, mit der das Unternehmen den dort wachsenden Markt für elektrische Schiffsantriebssysteme bedienen will. Es handelt sich bereits um Torqeedos weltweit achtes Direktvertriebsbüro. Präsent ist die Firma bereits in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Thailand und den USA. Nun soll also Norwegen folgen: "Norwegen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...