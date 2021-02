So rechnet der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) 9 % Umsatzwachstum. Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. (AMA) befragte seine Mitglieder im Januar 2021 zur wirtschaftlichen Entwicklung des zurückliegenden Geschäftsjahres 2020. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete die Branche insgesamt ein Umsatzminus von 2 %. In den ersten beiden Quartalen sanken die Umsätze, im dritten und vierten Quartal zogen diese wieder an. Das vierte Quartal schloss die Branche mit einem deutlichen Umsatzplus von 10 % ab, verglichen mit dem Vorquartal. Zudem wurden viele Investitionen im vergangen ...

