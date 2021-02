Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen einen leichten Umsatzanstieg erreicht und das EBIT sogar um über 40 Prozent gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und vergibt ein positives Rating. Nach Analystenaussage sei die Geschäftsentwicklung wie gewohnt durch das vierte Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft geprägt gewesen. Auf Basis vorläufiger Zahlen für 2020 habe der Umsatzbeitrag des Schlussquartals auf gut 43 Prozent (GJ 2019: 41 Prozent) zugelegt. Insgesamt ...

