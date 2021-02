Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die Ausbreitung von Covid-19-Mutationen und die Engpässe bei den Impfstoffen, die weiterhin hohen Infektions- und Todeszahlen, die relativ geringe Wirksamkeit des Covid-Impfstoffs von Johnson & Johnson, die weltweite Ausweitung der Lockdowns, der rückläufige ifo-Index, schwache US-Arbeitsmarktzahlen, steigende US-Inflationserwartungen und beginnende Diskussionen über ein Tapering der FED sowie das US-Börsendrama um geshortete Aktien wie GameStop hätten die Aktienmärkte im Januar 2021 gebremst. Die EU-Zulassungen für die Covid-19-Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca, die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket in Höhe von USD 1,9 Bio. nach dem Wahlsieg der Demokraten in Georgia, das 30-Monatshoch des ISM-Index, sehr gute Wirtschaftsdaten in China und ein positiver Start in die Berichtssaison für das 4. Quartal hätten den Aktienmärkten Auftrieb verliehen. ...

