DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. März (10. KW)

=== M O N T A G, 8. März 2021 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar 10:00 DE/bet-at-home.com AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März 11:00 GR/BIP 4Q *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Börsenfeiertag Russland D I E N S T A G, 9. März 2021 *** 00:50 JP/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 06:55 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Jahresergebnis und Dividendenaussage (10:30 virtuelle BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Presse-Telefonkonferenz), Mannheim *** 07:30 DE/Symrise AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Holzminden *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Januar *** 08:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:30 Jahres-PK via Webcast), Hannover 08:45 DE/Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Verbandstagung (digital), u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier (10:00), Bundesumweltministerin Schulze (10:55) und Bundesverkehrsminister Scheuer (13:20) *** 11:00 EU/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 FR/OECD, Frühindikator Februar 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten M I T T W O C H, 10. März 2021 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis, Essen 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Duisburg *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (11:30 Bekanntgabe der Mittelfristziele und -strategie im Rahmen des virtuellen Investoren- und Medientages), Herzogenaurach *** 08:00 DE/Traton SE, Jahresergebnis, München *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar *** 08:55 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/VöB, PK (virtuell) zur Kapitalmarktprognose 11:00 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR *** 14:30 US/Verbraucherpreise Februar *** 14:30 US/Realeinkommen Februar *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:30 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand *** - DE/Bayer AG, virtueller Kapitalmarkttag (bis 11.3.) mit Strategie-Update - DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht 2020, München D O N N E R S T A G, 11. März 2021 *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis, Köln *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis, Kassel *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar, Frankfurt *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Hannover *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis, Metzingen 07:30 FI/Ferratum Oyj, Jahresergebnis, Helsinki 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis, Triest *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 12. März 2021 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis, Charenton-le-Pont *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Februar (endgültig) *** 08:00 GB/BIP Januar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar 08:00 DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 2020, Frankfurt *** 08:00 LU/RTL Group SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg 08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis, Espoo 10:00 DE/MVV Energie AG, Online-HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar *** 14:30 US/Erzeugerpreise Februar *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) - DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2020, Frankfurt - EU/Ratingüberprüfungen für Luxemburg (S&P), Malta (S&P), Norwegen (S&P), Österreich (S&P), Portugal (S&P) S O N N T A G, 14. März 2021 *** 08:00 DE/Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie Kommunalwahlen in Hessen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) ===

