Boston (ots/PRNewswire) - Biocytogen, ein Unternehmen, das sich der Beschleunigung der Entdeckung therapeutischer Antikörper widmet, hat den Erwerb eines dritten Beacon Optofluidic-Systems bekannt gegeben. Das neue Gerät, das von Berkeley Lights entwickelt wurde, wird die Erweiterung der Serviceplattform für die Antikörperentdeckung von Biocytogen im Großraum Boston für Kooperationen auf der ganzen Welt unterstützen.



Auf der Grundlage seiner erfolgreichen Gene-Editing-Plattform hat Biocytogen kürzlich humanisierte Immunglobulin-Mäuse entwickelt, die das gesamte Repertoire der variablen Region tragen (RenMab), sowie einen verwandten Stamm der gemeinsamen leichten Kette, RenLite. Die Generierung vollständig humaner Antikörper in diesen Modellen minimiert den Zeitaufwand für die Entwicklung hochaffiner Antikörpertherapeutika mit günstigen pharmakokinetischen Eigenschaften. Biocytogens integrativer Einsatz der branchenführenden Licht-Sortier-Technologie von Berkeley Lights beschleunigt den Prozess weiter, da Tausende von einzelnen B-Zellen für die Antikörper-Hit-Generierung schnell durchleuchtet werden können. Zusammen ermöglichen diese Technologien die Generierung und Entdeckung von vollständig menschlichen Antikörpern innerhalb weniger Wochen.



Informationen zu Biocytogen



Biocytogen ist ein internationales Biotechnologie-Unternehmen, das ein umfassendes Portfolio an Produkten und präklinischen Dienstleistungen anbietet, um die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen. Biocytogens Expertise im Bereich des Gene Editing hat zur Erstellung eines umfangreichen Katalogs humanisierter Mausmodelle geführt, die zur Validierung von Antikörpermedikamenten verwendet wurden, die bei der Tochtergesellschaft Eucure Biopharma in der klinischen Entwicklung sind. Biocytogen arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um therapeutische Antikörper unter Verwendung seines Vorzeigemodells RenMab zu entdecken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://biocytogen.com/und klicken Sie auf die

