26.02.2021 / 15:29

Mannheim - Februar 2021. Die Good Brands AG hat sich mit 25% an der keyota GmbH mit Sitz in Mannheim beteiligt. Die keyota GmbH entwickelt, konzipiert und vertreibt innovative IT-Zutrittslösungen zur zuverlässigen und vollumfänglichen Steuerung und Überwachung von Objekten. Insbesondere bei Bürogebäuden, Mehrfamilienwohnhäuser und Ferienapartments kann so die Zutrittsberechtigung und Verwaltung stark vereinfacht und sicherer gemacht werden. Die Lösung kann ergänzend zu bestehender Technik mit Schlüssel und Schließzylindern eingesetzt werden oder aber auch vollständig die Zutrittskontrolle digitalisieren (z.B. mit Tokens und Passcode Wallets für Smartphones). Aufgrund der verwendeten Technologie kann keyota auch in Objekt-Bereichen eingesetzt werden, die durch WLAN nicht angesteuert werden können. Der Einsatz von keyota kann unabhängig von und ohne Eingriff in die bestehenden IT-Infrastruktur des Gebäudemanagements erfolgen. Keyota ist eine cloudbasierte Lösung, die die Steuerung und Verwaltung der Zutrittskontrolle realtime ermöglicht - von überall auf der Welt und abhängig vom Standort des Objektes.

