Der DAX ist am heutigen Freitag unter die fallende Unterstützungslinie bei 13.850 Punkten gerutscht. Im Tagestief lag der DAX bei 13.673 Punkten. Aktuell befindet sich der DAX in einer Pullback-Bewegung an die alte fallende Unterstützungslinie. Solange der DAX nicht mehr nachhaltig über 13.850 Punkten nach oben durchbrechen kann, ist in der Folge mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Zudem notiert der DAX unter dem ...

