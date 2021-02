HELSINKI (dpa-AFX) - Finnland hat mit 720 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Tageshöchstwert in der Corona-Pandemie erreicht. Das teilte die Gesundheitsbehörde THL am Freitag mit. Erst am Vortag hatte die Regierung von Ministerpräsidentin Sanna Marin angesichts steigender Infektionszahlen strengere Maßnahmen für die Zeit vom 8. bis 28. März verkündet. Regierungsmitglieder betonten, diese seien notwendig, da sich die Fälle der durch Virusvarianten verursachten Infektionen häuften. Vor allem die britische Mutante breitet sich in Finnland aus, sie gilt als ansteckender. Marin sagte am Freitag im öffentlichen Sender YLE, dass die neuen Beschränkungen wohl auch über den März hinaus in Kraft blieben.

Unter anderem müssen Schüler über 13 Jahre ab 8. März im Großteil des Landes in den Fernunterricht, Freizeitaktivitäten für ältere Kinder werden auf Eis gelegt. Bars müssen geschlossen bleiben, Restaurants können Speisen nur noch zum Mitnehmen anbieten. Zusammenkünfte werden von zuletzt zehn auf maximal sechs Personen beschränkt. Vergangene Woche verabschiedete das Parlament bereits ein Gesetz, auf dessen Grundlage regionale Behörden vor Ort weitere Beschränkungen etwa für Spas und Fitnessstudios einführen können.

Seit Beginn der Pandemie starben in dem skandinavischen Land mit 5,5 Millionen Einwohnern 742 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2, mehr als 56 000 Menschen infizierten sich. In den jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zählt Finnland auf die Bevölkerung gerechnet zu den Ländern mit den niedrigsten Neuinfektionszahlen im Europäischen Wirtschaftsraum, die Tendenz ist aber steigend./lsm/DP/nas