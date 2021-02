Cartier Resources hat sich die noch ausstehenden 50 Prozent an dem Fenton-Goldprojekt gesichert. Im Fokus steht aber die neue Ressourcenschätzung für das fortgeschrittene Chimo Mine-Projekt.

Cartier Resources kauft JV-Partner bei Fenton-Projekt raus!

Cartier Resources (0,31 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) macht Nägel mit Köpfen und kauft die restlichen 50 Prozent am Goldprojekt Fenton vom Partner Soquem Inc. Damit hält Cartier nun 100 Prozent. Im Gegenzug zahlt Cartier nach Abschluss der Transaktion insgesamt 700.000 CAD, die sich in einen Cash-Anteil (300.000 CAD) sowie 400.000 CAD in Aktien aufteilen. Soquem hält danach nur noch einen Net Smelter Return (NSR) über ein Prozent an dem Projekt. Diesen kann Cartier jederzeit zum Festpreis von 1 Mio. Dollar zurückkaufen. Auf der Fenton-Liegenschaft befindet sich das gleichnamige Gold-Vorkommen. Das Gelände ist über Forstwege gut erreichbar und ...

