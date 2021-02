NEU DELHI (dpa-AFX) - Indiens Wirtschaft ist nach dem coronabedingten Einbruch wieder auf leichtem Wachstumskurs. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größten Demokratie der Welt legte zwischen Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikbüro des Landes am Freitag mitteilte.

Zwischen April und Juni 2020 war die Wirtschaftsleistung binnen Jahresfrist noch um 24 Prozent eingebrochen. Das war der stärkste Rückgang für das zweitbevölkerungsreichste Land seit Beginn der Publikation vierteljährlicher Daten im Jahr 1996.

Im Frühjahr hatte ein zunächst strikter Lockdown die wirtschaftlichen Aktivitäten nahezu zum Erliegen gebracht und Millionen Menschen arbeitslos gemacht. Später hatte das Land seine Corona-Maßnahmen weitgehend gelockert - in der Hoffnung, damit die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen.

Das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land hat in absoluten Zahlen die zweithöchsten bekannten Coronafälle nach den USA. Bis vor kurzem waren die Corona-Zahlen aber relativ niedrig gewesen. So wurden täglich um die 10 000 Neuinfektionen erfasst, während es zu Höchstzeiten im vergangenen Sommer knapp 100 000 am Tag gewesen waren. Einige Experten sprachen von einer gewissen Immunität in der Bevölkerung.

Mit den niedrigeren Fallzahlen hatte jedoch auch die Sorglosigkeit der Menschen zugenommen, und es wurden kürzlich auch infektiösere Corona-Mutanten entdeckt. Zuletzt gab es in einigen Regionen, darunter in der Millionenmetropole Mumbai, wieder einen Anstieg der Fallzahlen.

Indien gehörte einst zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, schwächelte aber bereits vor der Pandemie./asg/DP/nas