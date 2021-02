Neues Cell Painting Reagenzkit PhenoVue erleichtert Forschungswissenschaftlern das "Bemalen" von Zellen durch sorgsam ausgewählte und voroptimierte Reagenzien

PerkinElmer, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt, stellte heute das erste Cell Painting Kit vor. Dieses gehört zu dem neuen Portfolio PhenoVue für zelluläre Fluoreszenzfarbstoffe. Bei dem neuen Sortiment von Reagenzien nutzt PerkinElmer seine Expertise in den Bereichen der zellulären Bildgebung und des High-Content-Screenings in Verbindung mit Mikroplatten, Automation, Software und den branchenführenden High-Content-Screening-Instrumenten des Unternehmens. Mithilfe dieses lückenlosen Screening-Ablaufes können Forscher Krankheiten besser verstehen und gezieltere Therapien und Arzneimittel zu ihrer Behandlung entwickeln.

Cell Painting ist eine leistungsstarke Anwendung der High-Content-Screening-Technologie, die Zellbiologie und digitale Bildanalyse miteinander kombiniert, um die Wirkung pharmakologisch aktiver Substanzen, wie chemische Verbindungen, Arzneimittel oder Gene, auf das Zellverhalten zu studieren. Die Zellkompartimente werden beim Cell Painting mit unterschiedlichen fluoreszierenden Farbstoffe markiert ("bemalt"), um deren morphologische Charakteristika zu bestimmen. Die vollumfängliche Vorbereitung der Reagenzien kann jedoch enorm zeitraubend sein.

Um diesem Problem abzuhelfen, bietet das PhenoVue Cell Painting Kit ein praktisches, einfaches und gebrauchsfertiges Format. Es ist Teil eines neuen Sortiments an Reagenzien, dem auch fluoreszierende Organellenfarbstoffe und Fluoreszenz-markierte Sekundärantikörper angehören. Diese Reagenzien wurden im Hinblick auf High-Content-Screening-Anwendungen geprüft, um die Assay-Entwicklungszeit der Kunden zu verkürzen. Beispielsweise können diese Reagenzien mit den CellCarrier Ultra-Mikroplatten von PerkinElmer, dem PerkinElmer Opera Phenix Plus High-Content-Screening System, dem Operetta CLS High-Content-Analyse System und der Harmony High-Content-Analyse Software benutzt werden.

"Forscher verwenden High-Content-Screening und Cell Painting, um außergewöhnliche Entdeckungen zu machen, die zu weiteren innovativen Arzneimitteln und Therapien führen sollen", erklärte Alan Fletcher, Vice President und GM of Life Sciences, PerkinElmer. "Mit dem Neuzugang unserer neuen PhenoVue Fluoreszenzfarbstoffe bieten wir nun eine durchgängige Suite an High-Content-Screening-Produkten und Fachdienstleistungen, die Forschern dabei behilflich sein wird, ihre Arbeitsabläufe zu straffen. Darüber hinaus können sie mit einem einzigen fachkundigen Technologieanbieter zuammenarbeiten, was die erfolgreiche Forschungsarbeit beschleunigen kann."

Weitere Informationen über die neuen PhenoVue Zellabbildungsreagenzien von PerkinElmer erhalten Sie unter www.perkinelmer.com/PhenoVue.

Über PerkinElmer

PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihren wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu begegnen. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Einblicke zu ermöglichen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 14.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken sowie die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 3,8 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer 1-877-PKI-NYSE oder auf der Website des Unternehmens www.perkinelmer.com.

