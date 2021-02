Der ID Buzz soll das erste Fahrzeug des VW-Konzerns sein, das mit dem Self-Driving-System von Argo AI ausgerüstet wird. Ziel sei die Entwicklung eines Ride-Hailing- und Pooling-Konzepts, so VW. Vor einigen Monaten hatte Volkswagen (VW) begonnen, die Produktion in seinem Werk in Hannover auf den vor vier Jahren präsentierten E-Bulli ID Buzz vorzubereiten. VW will die ID-Buzz-Herstellung 2022 starten, dann soll das Fahrzeug auch in den Handel kommen. Branchenbeobachter rechnen mit einem Preis von rund 40.000 Euro. Jetzt hat VW angekündigt, dass der E-Bulli als erstes Fahrzeug im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...