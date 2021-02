Avania, ein führendes international tätiges Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das sich auf die Entwicklung von Medizintechnik (MedTech) konzentriert, gab heute bekannt, dass es seine bestehenden Bankfazilitäten bei der Crescent Capital Group erfolgreich refinanziert hat.

"Diese neue Bankfazilität ermöglicht es uns, unsere nächste Phase des organischen und akquisitorischen Wachstums in den nächsten Jahren zu beschleunigen", sagte Edo van Houten, der CFO von Avania. "Diese Transaktion spiegelt darüber hinaus die Fortschritte wider, die wir bei unserer Markenstrategie und Positionierung am Markt gemacht haben, und sie zeigt das Vertrauen der Finanzwelt in unseren operativen und strategischen Plan."

Avania hat die COVID-19-Pandemie souverän bewältigt und konnte trotz der Pandemie ein starkes Wachstumsjahr 2020 verzeichnen. Das Unternehmen wird seinen Wachstumskurs als international tätiges auf MedTech fokussiertes CRO fortsetzen und Produkte vom Konzept bis zum Support nach Markteinführung begleiten. MedTech ist der einzige Tätigkeitsbereich von Avania. Das Unternehmen bringt innovative Medizintechnik auf effektive und effiziente Weise mit Expertise und Integrität auf den Markt.

Avania wurde 2016 von Kester Capital ("Kester") übernommen. Mit dieser Investition startete Avania eine erfolgreiche Entwicklung hin zum Aufbau einer internationalen Präsenz durch organisches Wachstum und verschiedene Übernahmen in Europa, den USA und Australien. Adam Maidment, geschäftsführender Gesellschafter bei Kester, sagte: "Wir sind sehr froh, Avania bei dieser Refinanzierung zu unterstützen und freuen uns darauf, die im Jahr 2016 eingeleitete erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie fortzusetzen."

Sapna Hornyak, CEO von Avania, sagte: "Wir freuen uns sehr über diese Refinanzierung, die nicht nur eine klare Anerkennung unserer Leistungen darstellt, sondern es uns auch ermöglicht, unsere Pläne zum weiteren Ausbau des Geschäfts auf globaler Ebene umzusetzen, damit unsere Kunden weiterhin von unserem überzeugenden Angebot, unserer Qualität und unserem engagierten Team profitieren können."

Avania wurde bei der Transaktion von Deloitte (leitender Schuldnerberater), BDO (Financial Diligence), NautaDutilh (rechtliche Diligence und Rechtsberatung, Niederlande), Smith Anderson (Rechtsberatung, USA), Addisons (rechtliche Diligence, Australien) und Travers Smith (Rechtsberatung Bankfazilitäten) beraten.

Über Avania

Avania ist ein führendes international tätiges Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf die Durchführung klinischer Studien für medizinische Geräte, IVDs, Biologika und Geräte-Arzneimittel-Kombinationsprodukte konzentriert. Avania begleitet Produkte von der "First-in-human"-Phase bis über die Markteinführung hinaus mit demselben maßgeschneiderten Ansatz. Wenn Sie Ihre Medizintechnik weiterentwickeln müssen, brauchen Sie Avania. Die Zielsetzung von Avania ist es, Ihr zuverlässiger internationaler Partner bei der Entwicklung Ihrer Medizintechnik zu sein von der Innovation über die Kommerzialisierung bis hin zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Patienten.

Über die Crescent Capital Group LP

Crescent ist ein international tätiger Kreditinvestment-Manager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 29 Mrd. US-Dollar. Seit fast 30 Jahren konzentriert sich das Unternehmen auf Kredite unterhalb anlagewürdiger Bonität und wendet dabei Strategien an, bei denen in börsengängige und privat gehandelte Schuldtitel investiert wird, wie beispielsweise vorrangige Bankdarlehen, hochverzinsliche Anleihen sowie private vorrangige, Unitranche- und nachrangige Schuldtitel. Crescent hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, verfügt über Niederlassungen in New York, Boston und London und beschäftigt weltweit mehr als 180 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Crescent finden Sie unter www.crescentcap.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

