Die Märkte scheinen sich derzeit in ihrer finalen Anstiegsphase zu befinden. Besonders amerikanische Aktien sind schon drastisch überbewertet. Selbst Warren Buffetts Partner Charlie Munger, aber auch viele andere Fundamentalinvestoren warnen bereits vor einer Blasenbildung. US-Aktien sind derzeit zum Großteil schon zu teuer, um mit ihnen noch eine hohe Rendite erzielen zu können. Stanley Druckenmiller sagte sogar kürzlich in einem Interview, dass sich der Markt "in einem absoluten Wahn" befinde. ...

