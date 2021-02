In der letzten Februar-Woche 2021 (Kalenderwoche 8 vom 22.02. bis 26.02.2021) hat sich Fritz Homann, CEO der Homann Holzwerkstoffe GmbH, den Fragen der Anleihen Finder Redaktion im Zuge der dritten Anleihe-Emission des Holzplatten-Produzenten gestellt. Der Unternehmenschef zeigt sich für das operative Geschäft des Unternehmens in 2021 trotz Pandemie optimistisch: "Die Auftragslage ist gut und hat sich bereits auf hohem Niveau stabilisiert. Wir erwarten, dass der private Konsum allgemein nach Ende des Lockdowns wieder zunehmen wird und sich dies über den stationären Möbelhandel auch für uns positiv auswirken wird." Der finale Zinskupon der neuen Homann Holzwerkstoffe-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2V19), die ein Zielvolumen von 60 Mio. Euro aufweist, ist mit 4,50 % p.a. am unteren Ende der Zinsspanne festgelegt worden. Das Umtauschangebot an Alt-Anleihegläubiger ist mittlerweile beendet, am Montag, den 01. März, startet die öffentliche Zeichnungsphase.

Die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A287088) der Agri Resources Group S.A. hat indes bereits in dieser Woche begonnen. Bis zum 10.03. können interessierte Anleger den 50 Mio. Euro-Bond mit 8,00%-Verzinsung zeichnen. Die Anleihe des auf den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten spezialisierten Unternehmens wird aufgrund der Erfüllung zahlreicher ...

