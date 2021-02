Berlin - Die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler hat am Samstag bei der Wahl zum Parteivorsitz 84,2 Prozent Zustimmung bekommen. Das Ergebnis der Online-Wahl muss noch per Briefwahl bestätigt werden.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de