Berlin - Susanne Hennig-Wellsow ist am Samstag mit 70,5 Prozent neben Janine Wissler zur Bundesparteivorsitzenden der Linken gewählt worden. Das Ergebnis der Online-Wahl muss noch per Briefwahl bestätigt werden.



