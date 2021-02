Toyota hat basierend auf dem Mirai ein kompaktes Brennstoffzellen-Modul entwickelt. Die vier Varianten sind vielseitig einsetzbar. Toyota hat ein Brennstoffzellen-Modul entwickelt, das auf dem Mirai-System basiert und mit verschiedenen Fahrzeugtypen kompatibel sein soll. Im Frühjahr 2021 will Toyota die Module an Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten verkaufen, teilt der japanische Hersteller mit. Sie seien unter anderem für LKW, Busse, Züge, Schiffe sowie stationäre Generatoren geeignet. "Bedarf ist gestiegen" "Weil in...

