Witten (ots) - Der Start der Online Hundeschule Witten ist sehr erfolgreich verlaufen.Katharina Wolf leitet schon seit 2017 mit viel Herz und Sachkenntnis unter dem Namen "Unter Wölfen" die Hundeschule Witten. Sie steht interessierten und positiven Halterinnen und Herrchen, die in der Tat etwas verändern wollen, nützlich zur Seite. In diesem Zusammenhang steht das Wohl des Tieres durchweg im Blickpunkt.In den letzten Jahren hat sich die Hundeschule Witten "Unter Wölfen" einen richtig guten Namen im Südosten des Ruhrgebiets gemacht. In ihrer Hundeschule offeriert die, in Witten-Annen lebende, Trainerin Einzeltraining, geführte Wanderungen, "Social Walks" für leinen-aggressive Hunde, Degility-Touren und Workshops zu Themenfeldern wie Leinenführigkeit oder Anti-Giftköder-Training an.Online Hundeschule funktioniert in der PraxisGanz aktuell wurde die Online Hundeschule Witten (https://www.unter-woelfen.de/) ins Leben gerufen. Zum Angebot gehören zählen Online-Training und Internet-Seminare. "Mit dem Ausbruch der Pandemie und den damit auferlegten Kontaktbeschränkungen, wurde ich in meiner bisherigen Tätigkeit massiv eingeschränkt.", weiß die Leiterin der neuen online Hundeschule Witten zu berichten."Hundetraining lebt nun mal von intensivem Austausch und dem Kontakt mit Hunden und vor allem ihren Haltern. Als junge und kreative Unternehmerin versuchte ich daraufhin mein Konzept als Online Hundeschule Witten zu realisieren. Schnell hat sich herausgestellt, dass viele meiner Beratungsleistungen online genauso gut realisierbar sind, wie im face-to-face Treffen.", ergänzt die Wittenerin.Auf die Frage, wie man sich den ganzen Ablauf in der Online Hundeschule Witten vorstellen müsse, führt Katharina Wolf aus: "Eine typische Onlineberatung läuft meistens so ab, dass ich die Halter bitte mir vorab einige Videos von klassischen Situationen mit dem Fehlverhalten ihrer Hunde zuzusenden. Anhand dieser Aufnahmen kann ich mir ein gutes Bild von den Verhaltensauffälligkeiten machen. Weiteres kann ich dann in gezielten Fragen während des Meetings in der Online Hundeschule Witten herausfinden. Im Anschluss schreibe ich dann auf Wunsch meiner Kunden einen individuellen Trainingsplan oder zeige Ihnen anhand von ein bis zwei Beispielvideos Trainingsansätze zum üben."Die Firmenphilosophie der Hundeschule Witten (https://www.unter-woelfen.de/) "Unter Wölfen"Die Philosophie der 34-jährigen trifft auf reichlich Bejahung bei den Hundebesitzern: "Unsere Vierbeiner sind mittlerweile so gezüchtet, dass sie uns Menschen gefallen. Dennoch ist es wichtig nie zu vergessen, dass in jedem noch so kleinem süßen Vierbeiner die Gene eines Wolfes stecken."Weiter schildert Katharina Wolf: "Ein Vierbeiner ist für mich ein treuer Spezi und Wegbegleiter und ich respektiere seine eigene Denk- und Lebensart, die sich immer wieder merklich von meiner unterscheidet. Dessen ungeachtet ist es geboten, dass wir unsere Vierbeiner geschützt in diese Menschenwelt einbinden und uns Mühe geben, ihre Sprache zu verstehen."Die allermeisten Schwierigkeiten schleichen sich einDie klassischen Probleme zwischen Mensch und Vierbeiner treten nicht abrupt auf, stattdessen schleichen sie sich Stück für Stück ein. In diversen Situationen liegt es einfach nur daran, dass der Hundebesitzer die Signale seines Hundes nicht exakt deutet oder selber missverständliche Signale aussendet. Ein Hund braucht deutliche Vorgaben und Grenzen im Zusammensein mit uns. Bekommt er diese nicht, versucht er die Thematik selbst in die Pfote zu nehmen, wobei eine Überforderung des Tieres bereits vorprogrammiert ist.Die Seuche hat ärgerlicherweise FolgenDie Frage in welchem Ausmaß die Pandemie einen Einfluss auf Hundeschulen habe, beantwortete die Wittenerin: "Die jungen Hunde wachsen ohne viel Training auf und fühlbar mehr Menschen haben sich, angetrieben durch die sehr spezielle Konstellation, einen Hund gekauft.""Folglich wird es ärgerlicherweise auch vielmehr Problemfälle geben! Daher war die Gründung der Online Hundeschule Witten für mich eine Herzenzangelegenheit", führt die Hundetrainerin weiter aus und vervollständigt: "Für mich ist ein Leben mit Tieren an meiner Seite bunter und lebenswerter. Sie zeigen uns Sachen, die wir vom Menschen auf keinen Fall lernen könnten. Tiere spiegeln den Menschen und zeigen uns so selbst auf, wann wir achtsamer sein sollten und was uns unser Herz sagen möchte."Interessenten finden noch zusätzliche Informationen, nicht nur zur neuen Online Hundeschule Witten unter https://www.unter-woelfen.de/Pressekontakt:Katharina Wolf015231896822info@unter-woelfen.deOriginal-Content von: Unter Wölfen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152211/4850055