Die zwischenzeitlichen Februargewinne im DAX wurden abgegeben, was hilft gegen Inflationsangst? In dieser Chartanalyse für den März-Start im DAX analysiere ich die entsprechenden Zeitebenen. Letzte Februarwoche von Angst dominiert Der Kampf um die 14.000er-Region, die den Weg zu den Allzeithochs nun bereits mehrfach abschnitt, kann erneut als verloren betitelt werden. Am Montag bewegte sich der Index bis auf 25 Punkte an die runde Marke heran, am ...

