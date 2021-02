Die Formel E ist zurück in ihrer 7. Saison, erstmals als FIA-Weltmeisterschaft. 24 Top-Fahrer treten auf vier Kontinenten gegeneinander an. Beim Auftakt unter Flutlicht in Riad triumphierten Mercedes EQ's Nyck de Vries und Jaguar Racing's Sam Bird. Die Silberpfeile überzeugten am Freitagabend auf ganzer Linie. Der "fliegende Holländer" de Vries sicherte sich die Bestzeit im Qualifying und fuhr das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...