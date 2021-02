Finanzierung in monatlichen Raten - was beim Autokauf zum täglichen Geschäft gehört, hält nun auch im E-Business Einzug. Denn Digitalisierung bedeutet für Unternehmen nicht selten hohe Investitionen. Der erste Schritt in Richtung digitale Zukunft scheint für viele Unternehmen unüberwindbar - aber er ist unbedingt notwendig. Schließlich schreitet die Digitalisierung immer weiter voran und Unternehmen müssen sich gegenüber der Konkurrenz behaupten. Ein individueller und auf das Unternehmen zugeschnittener Onlineshop kann dabei helfen. Doch eine neue technische IT-Ausstattung oder die Umsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...