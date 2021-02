Erfurt - Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt erwartet vom Bund-Länder-Treffen eine klare und verlässliche Perspektive für Bürger, Wirtschaft, Länder und Kommunen. "Die Bürger wollen den Corona-Frühling", sagte Voigt der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Deshalb sei jetzt ein Fahrplan wichtig, der das Licht am Ende des Tunnels sichtbar mache. Die Botschaft der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch müsse eine "richtige Balance aus Gesundheitsschutz und dem Schutz der Gesellschaft vor den seelischen und materiellen Schäden der Krise" sein. Beides gehöre verantwortungsvoll in den Fokus der Debatte, sagte Voigt.

