Heute soll es ausschließlich um den Silberpreis und das bevorstehende Ende der Korrektur gehen. Ist diese abgeschlossen, rechne ich mit einem Anstieg auf 50 USD und später sogar noch mehr. Also eine Verdopplung beim Silberpreis steht m.E. in kürze bevor. Bis zum Ende des Jahrzehntes geht es m.E. auch noch über 100 USD. Das sollte jeder Investor nutzen um sich langfristig im Silber und den Produzenten zu positionieren.

