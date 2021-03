Die Regeln des smarten Investierens sind geschlechtsneutral. Das versteht sich von selbst. Dennoch haben sich immer mehr Studien mit der 'Männer vs. Frauen'-Debatte auseinandergesetzt und zeigen einen bedeutenden Unterschied in der Art und Weise, wie sich die Investitionen entwickeln. Bedeutet das, dass ein Geschlecht geschickter oder fleißiger darin ist, die Regeln des guten Investierens zu befolgen? Wenn es um Männer vs. Frauen geht, wer genau ist besser beim Investieren und warum? Lass uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...