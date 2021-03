Dortmund (ots) - Der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas GmbH ist erstmals als einer der besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand ausgezeichnet und dafür mit dem "Top-Job-Award" geehrt worden. Die Auszeichnung wird vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, vergeben.Grundlage für die Auszeichnung ist eine vom Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen durchgeführte Befragung bei der Thyssengas, an der sich mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt haben. Zudem gingen die Ergebnisse einer Befragung der Personalabteilung zu Personalkennzahlen und -strategien in die Bewertung ein. Besonders in den Bereichen "Kultur & Kommunikation" sowie "Motivation und Dynamik" schneidet die Thyssengas im Vergleich mit den 52 anderen teilnehmenden Unternehmen hervorragend ab."In unserer mittlerweile einhundertjährigen Historie ist diese Auszeichnung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas, auf das wir sehr stolz sind", sagt Dr. Thomas Gößmann, Vorsitzender der Thyssengas-Geschäftsführung. "Unsere Branche steht mit der Umsetzung der Energiewende vor großen Herausforderungen, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei der entscheidende Erfolgsfaktor!", ergänzt Jörg Kamphaus, Kaufmännischer Geschäftsführer der Thyssengas GmbH."Dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer sich wandelnden Branche einen gleichfalls sicheren wie auch attraktiven Arbeitsplatz anbieten können, freut uns natürlich sehr", fügt Gabriele Blank, Leiterin des Personalbereichs der Thyssengas hinzu. Sie hebt zudem hervor, dass die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung nun natürlich auch dafür genutzt werden soll, um für die Zukunft sicherzustellen, ein ausgezeichneter Arbeitgeber zu bleiben.Die Thyssengas GmbH mit Sitz in Dortmund ist ein unabhängiger Gasnetzbetreiber und zählt zu den führenden deutschen Erdgastransportnetzgesellschaften. In unserem Kerngebiet Nordrhein-Westfalen verfügen wir über sieben Niederlassungen und betreiben ein rund 4.200 Kilometer langes Gastransportnetz. Über dieses weitläufige Transportsystem werden jährlich rund 6 Mrd. Kubikmeter Erdgas sicher und umweltschonend zu Verteilnetzbetreibern, Industriebetrieben und Kraftwerken transportiert.Für Rückfragen:Marina Pochert und Daniela WeßKommunikation und EnergiepolitikTel: 0231 91291-1469 / 0231 91291-1470Mail: marina.pochert@thyssengas.com; daniela.wess@thyssengas.com;Original-Content von: Thyssengas GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32019/4850490