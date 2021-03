Die Futures für die US-Indizes erholen sich am Montag nach den Turbulenzen der letzten Woche. Die jüngsten Turbulenzen wurden durch den Einbruch am Anleihemarkt ausgelöst. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen konnte sich während der asiatischen Sitzung von dem stärksten Ausverkauf seit einem Jahr erholen und zurück auf 1,41% klettern. Laut Analysten der Bank of America ist der Bärenmarkt für Anleihen nun einer der schwersten in der Geschichte. Andererseits stützt das am Wochenende vom US-Repräsentantenhaus ...

