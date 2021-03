Die Wiener Börse wird am Montag zu Handelsbeginn mit etwas höheren Notierungen erwartet. Der heimische Leitindex ATX wurde knapp eine Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,7 Prozent fester indiziert.Nach guten Vorgaben der Asien-Märke wird auch das europäische Umfeld freundlich gesehen. Marktbeobachter verwiesen auf eine Beruhigung am Anleihenmarkt. Ein Direktoriumsmitglied der EZB hatte am Freitag eine ...

