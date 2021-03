Mayr-Melnhof Karton hat Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro platziert. Das ursprüngliche Zielvolumen von 300 Mio. Euro war um das Sechsfache überzeichnet, so das Unternehmen. Die Transaktion umfasst laut Mayr-Melnhof Tranchen mit sowohl fester als auch variabler Verzinsung über Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 8,8 Jahren und einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,5 Prozent. Die Emissionserlöse dienen zur Finanzierung der Akquisition von Kotkamills, Finnland, und IP Kwidzyn, Polen, sowie für organisches Wachstum. CFO Franz Hiesinger: "In einem günstigen Kapitalmarktumfeld wurde unserem stabilen Geschäftsmodell und dem eingeschlagenen Wachstumskurs in nachhaltigen und innovativen ...

