Bern (ots) - Der Schweizerische Nationalfonds lädt zur Publikumswahl ein: Bis am 31. März sind alle eingeladen, ihre liebsten wissenschaftlichen Bilder und Videos auszuwählen.Mikroskopische Untersuchungen, ein ungewöhnliches Umfeld, Forschende bei der Arbeit... Der SNF-Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder hat seit der ersten Durchführung 2017 über 2000 Einsendungen erhalten. Zur Feier der fünften Ausgabe laden wir alle ein, ihre Vision der Wissenschaft mit uns zu teilen, indem sie ihr liebstes Foto oder Video auswählen auf www.BestScienceImage.ch.Das Publikum kann aus 50 Bildern und 15 Videos auswählen. Die Vorauswahl wurde von 20 Studierenden des Studiengangs Grafikdesign an der Schule für Gestaltung Bern und Biel getroffen. Sie haben aus allen, seit 2017 im Wettbewerb des SNF eingereichten Arbeiten ausgewählt. Die Publikumswahl wird in diesem Jahr zusätzlich zum alljährlichen Wettbewerb durchgeführt.Stimmen können bis am 31. März 2021 abgegeben werden. Wer sich an der Publikumswahl beteiligt, kann ein grossformatiges Foto der eigenen Wahl gewinnen, sowie Eintrittskarten für die Bieler Fototage. Dort wird das beliebteste Bild sowie das beliebteste Video vom 7. bis am 30. Mai 2021 ausgestellt werden.Der Text dieser News und weitere Informationen stehen auf der Webseite (http://www.snf.ch/de/fokusForschung/newsroom/Seiten/news-210301-waehlt-euer-wissenschaftliches-lieblingsbild.aspx) des Schweizerischen Nationalfonds zur Verfügung.