Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der letzten Woche war vor allem der Ausverkauf am Rentenmarkt ein bestimmendes Thema, so die Analysten der Helaba.Zwar habe sich die Lage beruhigt, die Interpretation des Realrenditeanstiegs sei insbesondere für die Investoren in risikoreichere Assetklassen aber ambivalent und geprägt von Hoffen und Bangen. Einerseits sei ein Realrenditeanstieg als Indiz für eine zunehmende konjunkturelle Zuversicht zu sehen, eventuell kombiniert mit einem Anstieg der Leitzinserwartungen. Andererseits bedrohe ein schneller Zinsanstieg das akkommodierende Umfeld, zumal sich dies auch auf nominaler Ebene abgespielt habe, während die Inflationserwartungen jüngst nicht weiter gestiegen, in den USA sogar gefallen seien. ...

