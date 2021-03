Starwood legt nach und erhöht das Angebot für CA Immo von 34,44 Euro je Aktie auf nunmehr 36,0 Euro und für die Wandelschuldverschreibung von etwa 132.621,35 Euro auf etwa 138.628,59 Euro je Stück. Die Annahmefrist endet am 9. April 2021, 17.00 (CET). Und es gibt noch mehr News zu CA Immo: Das Unternehmen hat den Verkauf der slowakischen Bürogebäude BBC 1 und 1 Plus an Wood & Company abgeschlossen. Der Bürokomplex umfasst eine vermietbare Fläche von rund 25.500 m². Mit dem Verkauf zieht sich CA Immo aus dem non-core-Markt Slowakei zurück. Der Erlös aus dem Verkauf wird in wertsteigernde Investitionen, z.B. den weiteren Ausbau der hochwertigen Entwicklungspipeline sowie in Bestandsakquisitionen, reinvestiert. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...