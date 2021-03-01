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WKN: 813977 ISIN: CA67072Q1046 Ticker-Symbol: NVG 
Stuttgart
01.03.21
08:12 Uhr
1,300 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
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