DJ HDE-Verbraucherstimmung hellt sich erstmals seit Monaten auf

BERLIN (Dow Jones)--Nach monatelangem Sinkflug steigt die Verbraucherstimmung zum Frühjahr. Nach Berechnungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt das Konsumbarometer erstmals seit Oktober 2020 für die bevorstehenden Monate eine Verbesserung der Stimmung an. Der Indikator stieg für März auf einen Stand von 95,54 Punkten nach 94,36 Zählern im Februar. Der Wert wurde allerdings auf Basis einer Umfrage kalkuliert, die bis Mitte Februar durchgeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt sanken die Corona-Neuinfektionszahlen noch deutlich.

Insgesamt bleibe der Index zwar noch immer hinter seinem Wert aus dem Vorjahresmonat zurück, doch unter Verbrauchern setze sich nach dem bundesweiten Anlaufen der Impfungen "ein leichter Optimismus" durch, so der HDE. In den Vormonaten sei das Konsumverhalten der Verbraucher noch von deutlicher Zurückhaltung geprägt gewesen, allerdings werde dieser Trend im März durchbrochen. "Die Anschaffungsneigung steigt, was in Verbindung mit Lockerungsmaßnahmen ein kräftiges Konsumwachstum im zweiten Quartal begünstigen könnte. Der Aufbau weiterer Ersparnisse ist nicht geplant, die Sparneigung stagniert", erklärte der HDE.

Der Handelsverband betonte, dass sich im aktuellen HDE-Konsumbarometer vermutlich besonders die positive Reaktion der Verbraucher auf das bis Mitte Februar stark gesunkene Infektionsgeschehen widerspiegelte. "Diese Entwicklung scheint die Hoffnung auf ein absehbares Ende des Lockdows geweckt zu haben", erklärte der HDE. "Allerdings endete der aktuelle Befragungszeitraum, bevor der rückläufige Trend bei den Infektionszahlen zum Erliegen kam. Insofern liegen hier noch starke Unwägbarkeiten."

Das HDE-Konsumbarometer basiert auf einer monatlichen Umfrage unter 2.000 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und zu anderen konsumrelevanten Faktoren. Das Barometer bildet die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten ab.

