APHRIA: APHA // ISIN: CA03765K1049 Da haben wir jetzt wieder viel zum Nachdenken: Das britische Gesundheits-Fachblatt "BMC Public Health" veröffentlichte jüngst eine Studie darüber, in welchen Berufen am meisten gepichelt wird. Wir geben zu, die Autoren drückten sich etwas prosaischer aus, doch warum soll man um den heißen Brei herumreden? Beziehungsweise um die volle und dann sehr schnell leere Flasche? Gipser und Reinigungsfachkräfte schlucken demnach von allen Berufsgruppen am meisten, gefolgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...