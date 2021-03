AMSTERDAM, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Wir freuen uns, den Start von Talking Points bekanntzugeben, einem brandneuen Service, der IBFD-Nutzern marktführende Kommentare und Analysen zu den neuesten und wichtigsten Entwicklungen in der internationalen Steuerlandschaft bietet.

In Talking Points präsentieren wir die Analysen innovativer Vordenker aus der ganzen Welt zu wichtigen Entwicklungen, aktuellen Nachrichten und anderen relevanten Themen aus dem Bereich der internationalen Steuern. IBFD-Nutzer können so von wertvollen Einblicken, Argumenten, Meinungen und Perspektiven zu aktuellen Steueränderungen von einigen der bekanntesten Experten aus dem Feld internationale Steuern profitieren.

Maarten Goudsmit, Publishing Director, IBFD, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Einführung dieses neuen Formats. Talking Points bietet der Steuer-Community zeitnah aufschlussreiche Kommentare und Analysen von führenden Branchenexperten zu den Auswirkungen aktueller Entwicklungen auf die tägliche Praxis."

Um den Start des neuen Formats zu feiern, stellen wir den ersten Artikel Crossing the Digital Services Tax Divide - But Is It Worth the Journey? für die gesamte Steuer-Community kostenlos zur Verfügung. Klicken Sie hier , um den Artikel zu lesen.

Monatliche Talking Points-Artikel stehen Abonnenten mit Zugriff auf Tax News Serviceauf oder melden Sie sich bei Ihrem Konto auf der IBFD Tax Research Platform an.

Wenn Sie für Talking Points schreiben möchten, wenden Sie sich bitte an Stuart Gibson: S.Gibson@ibfd.org .

Wenn Sie ein PDF dieser Pressemitteilung erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Phil Windus, Senior Marketing Coordinator: p.windus@ibfd.org .

Über IBFD

IBFD ist ein führender internationaler Anbieter grenzüberschreitender Steuerexpertise mit langjähriger Erfahrung bei der Unterstützung und Mitwirkung in der Steuerforschung und bei wissenschaftlichen Tätigkeiten. In seiner Eigenschaft als unabhängige Stiftung nutzt das IBFD sein globales Netzwerk aus Steuerfachleuten und sein Knowledge Centre, um Dienstleistungen für Fortune 500-Unternehmen, Regierungen, internationale Beratungsfirmen und Steuerberater anzubieten.

