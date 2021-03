Nürnberg (ots) -- Know-how, Fachwissen und Inspiration für Immobilienprofis: Heroes of Homes ist die neue digitale Plattform von immowelt- Kostenlose Digital-Events: Live-Streams mit wechselnden hochkarätigen Speakern zu Themen der Immobilienszene- Praktische Vertriebstipps, spannende Reportagen und informative Podcasts über Themen, die die Immo-Branche bewegenNürnberg (ots) - Heroes of Homes ist das neue multimediale Online-Portal von immowelt. Die digitale Bühne für Visionäre, Macher und Helden der Immobilienbranche bündelt fortan wertvolles Wissen rund um Immobilien und ihre Vermarktung: Events mit themenspezifischen Experten und Texte mit Praxistipps treffen auf interessante Reportagen und gehaltvolle Podcasts. Auf heroes-of-homes.de finden Immobilienprofis alles für ihren unternehmerischen Erfolg - prägnant und praxisnah aufbereitet, denn Heroes of Homes ist von Profis für Profis."Heroes of Homes ist ein absolutes Herzensprojekt", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO der immowelt Group. "Mit dieser digitalen Informationsplattform unterstützen wir gezielt die Heldinnen und Helden unserer Branche. Unser Ziel ist es, dass Heroes of Homes die wichtigste Anlaufstelle für alle Immobilienprofis wird. Dort finden sie fortan Information, Inspiration und Weiterbildung."1. Event am 18. MärzDas Herzstück von Heroes of Homes sind die digitalen Events: In regelmäßigen Abständen geben hochkarätige Speaker einen Einblick in spannende Themen aus der Immobilienbranche. Los geht es am 18. März um 14 Uhr mit Oona Horx-Strathern und Roland Kampmeyer: Die international anerkannte Trend- und Zukunftsforscherin und der erfolgreiche Immobilienmakler erläutern, was die aktuellen gesellschaftlichen Umbrüche für den Immobilienvertrieb der Zukunft bedeuten. Das Event findet als Online-Livestream statt und die Teilnahme ist kostenfrei. Es ist lediglich eine kurze kostenlose Registrierung unter heroes-of-homes.de/events nötig.Das bewegt die BrancheAuf Heroes of Homes finden Immobilienprofis alles rund um ihre Branche: Praxisrelevantes Know-how für die erfolgreiche Vermarktung, Analysen des aktuellen Marktgeschehens und Inspiration für den unternehmerischen Erfolg. Heroes of Homes ist eine Bühne für Experten und Themen, die die Immobilienbranche bewegen. Ob als Checkliste, Podcast oder interaktives Event - mit dem Expertenwissen von Heroes of Homes sind Immobilienprofis bestens für die Zukunft aufgestellt.Nach dem erfolgreichen Start von Heroes of Homes wird die Plattform in Zukunft beständig um neue Inhalte und Funktionen erweitert. Wer künftig wissen möchte, worüber die Immobilienbranche spricht, kommt an Heroes of Homes nicht mehr vorbei.Pressekontakt:immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/4850605