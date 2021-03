Unterföhring (ots) - 1. März 2021. So einfach, dass es sprießt! Entertainer Luke Mockridge, Sänger Rea Garvey, die "The Voice Kids"-Coaches, die Moderatoren des "SAT.1-Frühstücksfernsehen", Ruth Moschner, Jochen Schropp, Andrea Kaiser und viele weitere: Mehr als 30 Prominente erklären, wie leicht es ist, sich an der Baumspendenaktion der "SAT.1 Waldrekord-Woche" (15. bis 19. März 2021) auf www.waldrekord.de zu beteiligen. In einer umfangreichen Multichannel-Kampagne rufen sie ab heute zum Spenden auf - für nur einen Euro wird ein Baum gepflanzt."Mal keine Kaugummis an der Tanke gekauft - zack, Baum", schlägt Luke Mockridge in einem der Trailer vor. Sarah Lombardi setzt noch einen drauf: "Ein Chai Latte weniger - zack, fünf Bäume mehr!" Und Daniel Boschmann verzichtet gleich drei Mal aufs Mittagessen: "Halber Wald." "Mit einem kleinen Beitrag können wir gemeinsam Großes bewirken", fasst "K11"-Kommissar Philipp Stehler zusammen.Wie die Spendenaktion funktioniert, zeigen ab heute insgesamt 25 unterschiedliche Trailer auf allen Free-TV-Sendern und den Social-Media-Kanälen der Seven.One Entertainment Group. Die Marketing-Kampagne ist gleichzeitig Startschuss für die SAT.1-Initiative TeamZukunft und für die Baumpflanzaktion zur Waldrekord-Woche. Zuschauer:innen können sich ab sofort auf www.waldrekord.de und per Charity SMS mit "Baum 1", "Baum 5" oder "Baum 10" unter der Nummer 44844 beteiligen. Für jeden eingegangenen Euro wird ein Baum von Aktionspartner Plant-for-the-Planet gepflanzt, um der Klimakrise entgegenzuwirken.Die "SAT.1 Waldrekord-Woche" läuft vom 15. bis 19. März 2021 in SAT.1.Ausführliche Informationen zur "SAT.1 Waldrekord-Woche" finden Sie im digitalen Pressefolder: https://epaper.media/sat1/waldrekord-woche. Elemente der Multichannel-Kampagne finden Sie hier: http://presse.sat1.de/waldrekord-woche.Pressekontakt:Nadja Schlüter / Dagmar BrandauCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07-7281 / -2185email: Nadja.Schlueter@seven.one / Dagmar.Brandau@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreiner / Kathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07-1191 / 1170email: Clarissa.Schreiner@seven.one / Kathrin.Baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4850599