Das solarthermische Kraftwerk kann dank innovativster Technologie das ganze Jahr über ein Maximum an Sonnenenergie einfangen.Zürich - In Le Lignon bei Genf wird gerade Energiegeschichte geschrieben. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat dort am 25. Februar 2021 ein solarthermisches Kraftwerk eingeweiht, das dank innovativster Technologie das ganze Jahr über ein Maximum an Sonnenenergie einfangen kann. Das Kraftwerk ist eine Zusammenarbeit des Genfer Energieversorgers Services Industriels de Genève (SIG) und des KMU TVP...

Den vollständigen Artikel lesen ...