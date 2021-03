Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Bereich der 55er Marke hat der ITRAXX Senior Financial einen Richtungswechsel nach oben vollzogen, um in der Folge das 60er Level und die 55-Tagelinie zu überspringen, so die Analysten der Helaba.Nicht allein deshalb werde deutlich, dass die Risikoaversion insgesamt zunehme und tendenziell mit neuerlichen Spread-Ausweitungen gerechnet werden müsse. Damit nehme die Wahrscheinlichkeit zu, dass beim Bankenindex des STOXX 600 eine obere Wendeformation komplettiert werde. Auf dem Primärmarkt sei zuletzt Ruhe eingekehrt. Am Freitag sei die Agenda leer geblieben, auch neue Mandatierungen seien zunächst nicht auszumachen gewesen. Dennoch könne davon ausgegangen werden, dass sich die Emittenten die weiterhin zuträglichen Rahmenbedingungen zunutze machen und neue Papiere platzieren würden. ...

