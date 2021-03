DJ BDI legt Forderungen für das Wahlkampfjahr vor

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat anlässlich des Wahlkampfauftaktes einen Katalog von 88 Empfehlungen in 15 Themenfeldern an die künftige Bundesregierung aufgestellt. "Die Coronakrise hat noch einmal bewiesen, wie wichtig ein starker industrieller Kern für die deutsche Wirtschaft ist: als Stabilitätsanker und Innovationstreiber", heißt es in dem Appell unter dem Hashtag-Stichwort WirMachenZukunft.

Der BDI widmet sich dabei im Kern den wirtschaftlichen Umbrüchen in den Bereichen Digitalisierung und Klimawandel, fordert aber auch eine tiefgreifende Steuerreform. Die durchschnittlichen Sätze für Unternehmen müssten von derzeit mehr als 31 Prozent auf rund 23 Prozent sinken, dem durchschnittlichen Wert der 37 OECD-Länder. Erforderlich sei ein Rahmen für einen dauerhaft widerstandsfähigen und nachhaltigen Industriestandort, um Wohlstand und Wachstum zu sichern, betonte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. "Den Standort gestalten, statt ihn nur zu verwalten, muss die Devise für die kommende Wahlperiode lauten."

Als wesentliche Aufgabe sieht der Verband etwa die Senkung der Stromkosten - insbesondere bei der Erneuerbare-Energien-Umlage -, aber auch einheitliche europäische Regeln bei der CO2-Bepreisung. "Klimaschutz muss für alle bezahlbar und für die Industrie machbar sein", sagte Russwurm. Das fordert der BDI auch mit Blick auf die nötigen Treibhausgasminderungen im Verkehrssektor: So dürfe nicht nur die Elektromobilität gefördert werden, auch alternative Antriebe und Kraftstoffe müssten weiterhin profitieren.

Forderung nach staatlichen Investitionen von 20 Milliarden Euro jährlich

Zwar setzt die Industrie weiter auf den Abbau von Belastungen und Bürokratie, ruft aber bei den Ausgaben nach mehr Staat: Die Infrastruktur- und Investitionslücke betrage jährlich mindestens 20 Milliarden Euro. Auch fehlten Anreize für mehr Innovationen in Zukunftsbranchen, etwa der industriellen Gesundheitswirtschaft oder den unter dem Begriff "New Space" diskutierten privaten Initiativen in der Raumfahrt.

Bei Themen wie Wasserstoff, dem 5G-Mobilfunk oder der Plattformökonomie setzt der BDI auch auf die EU. So müsse die Europäische Kommission in ihrer anstehenden Überarbeitung der EU-Industriestrategie auch das Wettbewerbsrecht erneuern. "Eine starke und innovative Industrie ist Voraussetzung dafür, dass Europa globale Zukunftsthemen, wie den Klimawandel oder die Digitalisierung, mit eigenen Technologien und Konzepten auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und China mitgestalten kann", heißt es in den Empfehlungen. Gerade nach den konfliktreichen Jahren unter US-Präsident Donald Trump fordern die Unternehmen nun ein starkes Bekenntnis zum transatlantischen Bündnis. Nötig seien klare Regeln vor allem zum Umgang mit Industriesubventionen und Staatsunternehmen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 04:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.