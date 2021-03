Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Berichtswoche waren die Aktienmärkte zwischen Inflationssorgen und Wachstumshoffnungen hin- und hergerissen, so die Experten von Union Investment.Zunächst hätten die Börsen auf gute US-Wirtschaftsdaten und positive Nachrichten im Rahmen der Corona-Impfstoffe mit Zugewinnen reagiert. Der Dow Jones Industrial Average habe einen Rekordstand erreicht. Dann hätten die Belastungen aus den anhaltenden Inflationssorgen aber die Oberhand gewonnen. An den Staatsanleihenmärkten sei es zu Kursrückgängen gekommen. Die Renditen seien weiter angestiegen, zehnjährige US-Papiere hätten sich zeitweise mit 1,55 Prozent verzinst. Kommentare seitens der US-Notenbank FED und auch der Europäischen Zentralbank hätten ein Fortbestehen der anhaltend lockeren Geldpolitik bestätigt, dies sei aber an den Märkten auf keine entsprechend positive Resonanz gestoßen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...