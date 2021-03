Der schottische Busbauer Alexander Dennis Limited (ADL) kündigt seinen Wasserstoff-Doppeldeckerbus der nächsten Generation an. Das unter dem Projektnamen H2.0 entwickelte Modell soll noch in diesem Jahr auf die Straßen kommen und es auf eine Reichweite von bis zu 300 Meilen bringen - also etwa 480 Kilometer. Zu den technischen Daten gibt ADL noch kaum Details preis. Klar ist lediglich, dass der H2.0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...