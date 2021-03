FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 205 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 280 (275) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PENNON GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 1060 P - BARCLAYS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CRANEWARE PRICE TARGET TO 2420 (2200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IAG PRICE TARGET TO 230 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2330 (2310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 455 (440) PENCE - 'SELL' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 250 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1520 (1480) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 310 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 600 (625) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS RELX PRICE TARGET TO 1790 (1850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 440 (390) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ITV PRICE TARGET TO 128 (96) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 39 (38) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 570 (480) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1320 (1250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WPP PRICE TARGET TO 1000 (800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SUPERDRY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 280 (198) PENCE - JPMORGAN RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 345 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX INITIATES OCADO WITH 'REDUCE' - TARGET 1646 PENCE - LIBERUM RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 535 (470) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR BAE SYSTEMS TO 630 (600) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2900 (2650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 45 (40) PENCE - 'BUY'



- DEUTSCHE BANK RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'BUY' - TRADERS: PEEL HUNT RAISES IAG TO 'BUY' (HOLD)



